Futura Sanremo ai cittadini: “Oggi siamo tutti in festa, auguri a noi”

Sanremo. Scrive il Movimento Civico Futura Sanremo a sostegno della candidatura a sindaco di Alberto Pezzini.



“San Romolo è la Festa del Nostro Patrono.

Oggi siamo tutti in festa.

Personalmente ci sentiamo di festeggiarlo con cuore più leggero e una nuova attitudine allo sguardo (si, sempre quella di Calvino), quando vedremo Sanremo liberata dallo Street Control, con parcheggi gratuiti, e – incredibile a dirsi – le strade pulite e sicure.

Nette come specchi.

Non chiamateci populisti: ma patrioti, nella nostra città.

Auguri a Noi”.