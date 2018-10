Funghi, M5s: “Su Pdl tesserini convocati da settimane in commissione tutti i soggetti interessati”

Genova. “Come MoVimento 5 Stelle Liguria, già da diverse settimane abbiamo convocato in Commissione l’Unione fungaioli liguri e tutti i consorzi e i comuni che rilasciano i tesserini.

Per noi è fondamentale che sulle due Proposte di legge in materia, in discussione in queste settimane in Regione, ci sia la massima partecipazione, alla presenza di tutti i soggetti interessati, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa legislatura in occasione dell’ultima modifica di legge sul tema.

Vogliamo, pertanto, tranquillizzare tutti su questo aspetto, con l’auspicio che la commissione del prossimo 11 ottobre registri la più ampia adesione possibile su un tema così importante” - dichiara Fabio Tosi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle Liguria.