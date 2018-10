Sanremo. Sono ripresi i sopralluoghi ad opera dei tecnici del Comune e della ditta nel terreno privato di via Siccardi franato ieri sera, intorno alle 22:30, e che aveva comportato l’evacuazione dei sette residenti di una palazzina sita nella strada sovrastante e di una casa a valle.

Il crollo, probabilmente dovuto ad uno sbancamento, non aveva interessato la viabilità pubblica.

di 7 Galleria fotografica Il sopralluogo dell'assessore Trucco con i tecnici del Comune e la Protezione Civile









Sul posto si sono recati in mattinata, dopo i primi accertamenti di ieri sera ad opera della Municipale, dei vigili del fuoco e del sindaco Biancheri, l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco, i tecnici di Palazzo Bellevue e gli uomini della Protezione Civile.

Buone notizie per le famiglie che nella notte scorsa avevano trovato riparo da amici, parenti e nella casa di riposo comunale di Poggio.

“E’ stato fatto questo sopralluogo con il geologo del Comune e della ditta”, spiegano dal Comando di Polizia Locale. “La valutazione dei tecnici è che gli abitanti possono rientrare nelle proprie abitazioni perché la massa franosa non interessa la stabilità degli edifici circostanti.

Per quanto riguarda la parte a valle, dove c’è l’altra casa abitata dalle due persone che hanno passato la notte a Casa Serena e che potranno rientrare nel primo pomeriggio, l’impresa si sta organizzando per piazzare dei blocchi di cemento di contenimento, in modo tale da fermare altri eventuali distacchi”.

Aggiornamento: la coppia di sfollati che abitano nella casa sottostante lo scavo dovranno attendere la giornata di domani per rientrare nella propria abitazione. Lo ha dichiarato l’assessore Giorgio Trucco al termine dei sopralluoghi di stamattina, dal quale sembrava che, secondo il geologo incaricato dal Comune e dalla ditta, il rientro potesse essere anticipato alla giornata odierna.