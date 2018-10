Fognini sfida Fucsovics per un posto nei quarti a Vienna

Taggia. E’ previsto per le 16 odierne il ritorno in campo di Fabio Fognini per il secondo turno dell’Atp500 di Vienna.

Sulla sua strada verso i quarti di finale si ritrova l’ungherese Fucsovics già sconfitto recentemente nei quarti di finale a Pechino. I pronostici sono decisamente dalla parte del nostro numero uno che viene pagato dai bookmakers 1,55 rispetto alla quota di 2,40 per la vittoria dell’ungherese.

Ieri Fognini ha esordito con grande personalità contro l’ostico bosniaco Dzumhur sconfitto 6/4 6/3 in poco più di 70′ di gioco, allontanando le preoccupazioni legate al suo stato fisico che lo aveva parzialmente abbandonato nei due tornei precedenti. Comunque negli ultimi tre tornei giocati, Fabio ha sempre centrato la semifinale e anche se ha perso un paio di posizioni nel ranking, resta sempre aperta una fiammella di speranza per poterlo vedere entrare nel gotha del tennis, tra gli invitati alle Atp Finals di Londra dal prossimo 11 novembre