Fognini eliminato a Vienna dice addio alle Atp Finals

Taggia. Bye bye Atp Finals. Si riduce in un commento lapidario la sconfitta subìta da Fabio Fognini ieri pomeriggio a Vienna contro l’ungherese Fucsovics con il punteggio di 4/6 6/3 6/2.

Poter accedere anche solo come ‘riserva’ all’appuntamento di Londra che raduna i primi otto giocatori al mondo era ancora un obiettivo possibile, difficile ma raggiungibile per il tennista di Arma. Invece questo piccolo-grande sogno è sfumato ieri nella capitale austriaca, inghiottito da una forma fisica ancora condizionata dal problema alla caviglia e dagli irrefrenabili impulsi di nervosismo autodistruttivo che fanno parte del dna del nostro numero uno del tennis.

Pazienza. Fognini, salvo notizie dell’ultima ora, dovrebbe partecipare a quello che ormai resta l’ultimo grande impegno della stagione 2018, cio il Master1000 di Parigi Bercy. Un’ulteriore occasione per migliorare la sua classifica, passata dal n.13 al n.15 ma con ottime possibilità di recuperare le due posizioni causa disgrazie altrui (Goffin e Dimitrov che lo precedono non ne azzeccano più una) e magari, con un exploit parigino, agguantare la posizione n.12. Il suo best ranking assoluto sarebbe anche la giusta chiusura di una stagione che ha visto comunque Fognini eccellere in diverse occasioni e meritarsi i complimenti di tutto il movimento tennistico italiano per quello che ha fatto anche con la maglia azzurra