Finisce 1 a 1 l’incontro tra l’Imperia e la Rivolese

Imperia. Lo stadio “Nino Ciccione” ha ospitato quello che è il match clou di giornata del campionato Eccellenza Liguria tra i padroni di casa dell’Imperia e la Rivarolese, attualmente prima in classifica.

Lo spettacolo comincia subito con l’Imperia in avanti grazie a Faedo che al 5′ ha subito un occasione da rete a tu per tu con Filippo ma l’estremo difensore avversario è bravo in uscita bassa e sventa la minaccia. Al 6′ ci prova Castagna di testa su cross di Ambrosini ma la sua conclusione non centra la porta. Al 7′ ancora Castagna a cercare il gol con un tiro in diagonale sul secondo palo dove arriva Filippi che devia in fallo laterale.

Al 19′ Ambrosini prova il tiro a giro da calcio di punizione ma il suo tiro è troppo alto. Il primo tiro della Rivarolese

arriva al 25′ con Napello che prova il tiro da fuori area di rigore ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta.

Al 32′ arriva il gol che sblocca la partita grazie a Faedo che su calcio di punizione da limite riesce a trovare la via giusta per battere Filippi, probabilmente ingannato da una possibile deviazione del tiro. Al 36′ grande intervento di Sadiku che respinge una conclusione a botta sicura di testa di Mura.

Secondo tempo.

Al 50′ l’arbitro assegna un calcio di rigore molto dubbio per la Rivarolese per un presunto fallo di Laera su Mura,

si presenta dal dischetto Romei che insacca alle spalle di Sadiku. Ancora pericolosa la Rivarolese con Gambarelli che colpisce la traversa su un colpo di testa. Al 85′ ancora Faedo a rendersi pericoloso con una conclusione sul secondo palo che però finisce di pochissimo fuori.

Imperia 1 – Rivarolese 1

Formazioni:

Imperia

1 Sadiku 2 Ambrosini 3 Manini 4 Figone 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Castagna 10 Roda (51′ Costantini) 11 Mehmetaj (80′ Cosenza)

A disp: 12 Trucco 13 Callegari 14 Tahiri 15 Cosenza 16 Franco 17 Zeka 18 Fatnassi 19 Moscatelli 20 Costantini

Rivarolese

22 Filippi 5 Donato 6 Napello 9 Mura (84′ Sighieri) 11 Romei 17 Oliviero (78′ Malatesta) 19 Ciminelli 21 Ymeri 23 Ungaro 46 Gambarelli (87′ Eranio) 93 De Persiis

A disp. 1 Scala 4 Malatesta 8 Sangiuliano 10 Sighieri 29 Cartosio 30 Manca 33 Siciliano 72 Leandri 88 Eranio

Ammonizioni:

Imperia 44′ Castagna, 44′ Laera

Rivarolese 19′ Ymeri, 65′ Mura, 77′ Napello, 81′ Ciminelli