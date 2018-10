Ventimiglia. Diversi interventi sulle linee ferroviarie sia italiane che francesi e uno sciopero già in programma renderanno difficile la mobilità per chi è abituato a spostarsi in treno.

I LAVORI

Dalle 21 di oggi alle 4 di mercoledì 31 ottobre 2018, modifiche sulla circolazione dei treni a lunga percorrenza sulla tratta Ventimiglia-Roma; Marsiglia-Ventimiglia-Milano per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Ventimiglia e Taggia Arma: verrà interrotto il tratto di linea Mentone (Francia) – Ventimiglia – Taggia Arma. La circolazione dei treni subirà le seguenti modifiche:

– I treni della Lunga Percorrenza di Trenitalia avranno termine e origine corsa a Taggia Arma e saranno sostituiti con bus.

– I treni Thello della relazione Milano/Ventimiglia/Nizza/Marsiglia, avranno termine e origine corsa a Imperia o Savona e non saranno sostituiti da bus.

– I treni del Trasporto Regionale di Trenitalia tra Ventimiglia e Taggia Arma o Imperia saranno cancellati e sostituiti con bus i quali, per esigenze di percorrenza stradale o autostradale, potranno avere orari di partenza diversi da quelli dei treni che sostituiscono.

Sono previste variazioni anche prima dell’inizio dei lavori e anche dopo la conclusione.

I dettagli



Modifiche alla circolazione, da oggi a fine mese, anche sulla linea Cuneo – Ventimiglia per lavori di potenziamento infrastrutturale, sulla linea Fossano – Cuneo – Ventimiglia. Alcuni treni subiranno variazioni.

I dettagli



LO SCIOPERO

Saranno fortunatamente più brevi i disagi dovuti allo sciopero nazionale, indetto dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle 21 di oggi alle 21 di domani, venerdì 26 ottobre. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.