Fedez e Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston per Sanremo 2019

Sanremo. Nuove indiscrezioni sui volti che calcheranno il palco del Teatro Ariston per l’edizione 2019 del Festival. Dopo Andrea Bocelli e il figlio, ieri sul settimanale Chi sono comparsi i nomi di Fedez e Chiara Ferragni.

Secondo la rivista di Alfonso Signorini i “Ferragnez” sarebbero stati invitati da Claudio Baglioni come super ospiti. Smentite quindi le voci che circolavano nei giorni scorsi e che volevano la fashion influencer al fianco del direttore artistico e conduttore in veste di valletta.

Quanto ai big in gara, sempre dalle pagine di Chi qualche settimana fa era spuntato il nome di Loredana Berté. Al momento manca ancora l’ufficialità mentre dovrebbe essere certa la partecipazione di Eros Ramazzotti e Marco Mengoni.

Non si sa ancora nulla sui chi condurrà la kermesse insieme a Baglioni. Si parla della coppia Paola Cortellesi e Miriam Leone.

Confermata invece quella di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi per Sanremo Giovani, il talent pre-Festival dedicato alle voci più giovani che andrà in in onda su Rai 1 dal Teatro dell’Opera del Casinò dal 17 al 21 dicembre.