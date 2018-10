Ex macello di Valle Armea, l’assessore Menozzi: “Già segnalato il problema”

Sanremo. In riferimento all’interrogazione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle inerente agli spazi dell’ex Macello di Valle Armea, interviene con alcune precisazioni l’assessore con delega all’Arredo Urbano Mauro Menozzi:

“Il problema di un varco nel perimetro della proprietà era già stato segnalato agli uffici competenti al fine di mettere in sicurezza e in ordine l’area. Questo successivamente ad un sopralluogo che ho effettuato personalmente a inizio estate, accompagnato dal consigliere comunale Faraldi. La questione è stata riproposta all’attenzione del dirigente, che si sta attivando nel merito.

Nel frattempo gli arredi, che nello spazio dell’ex macello trovano deposito provvisorio, sono stati collocati in diversi punti della città e, nello specifico, sono stati collocati diversi arredi tra cui 2 panchine in via Capinera, 5 panchine in corso Trento Trieste, 2 panchine e 2 fioriere in via Margotti, 2 panchine al Borgo, 2 panchine in zona Bussana Mare, 2 portabici presso il Liceo Cassini e altre 2 presso la sede distaccata di Villa Magnolia, 2 portabici in piazzale Carlo Dapporto, 2 portabici presso la zona della spiaggia l’Antenna a San Martino e altre 2 panchine in piazza Bresca.

Tutti arredi urbani cittadini per esterno, che come tali possono essere ovviamente custoditi temporaneamente all’aperto. Nei lavori di ripristino della recinzione verrà fatta inoltre una pulizia generale dei piazzali”.