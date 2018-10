Emergenza acqua non potabile a Poggio, continua la distribuzione con l’autobotte

Sanremo. In riferimento al piano di approvvigionamento di acqua nelle zone oggetto di ordinanza di non potabilità, si comunica che a Poggio da oggi la consegna d’acqua avverrà tramite autobotte. Si invitano pertanto i residenti della frazione Poggio a recarsi in Piazza Libertà muniti di appositi contenitori o bottiglie.

Si ricordano i tre punti di distribuzione:

Rotatoria Mercato dei Fiori – Frantoi Canai

Valle Armea zona ponticello presso bivio per le carceri

Poggio (Piazza Libertà)

Nei punti stabiliti il servizio osserverà i seguenti orari:

questa mattina dalle 10 alle 13

questa sera dalle 18 alle 20

domani mattina dalle 10 alle 13

domani sera dalle 18 alle 20



Si comunica inoltre che per situazioni di emergenza e per utenti non autosufficienti sarà garantito un assistenza domiciliare al numero: 800602800.