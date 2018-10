“Ehi nero dammi il biglietto”, il racconto del passeggero fatto scendere dall’autista RT perché straniero

“Mi ha detto ‘Ehi nero dammi l biglietto’ e io non gli ho risposto”. A parlare è l’uomo protagonista di un video divenuto oramai virale su Facebook e non solo.

Nelle immagini, riprese su di un mezzo pubblico della Riviera Trasporti, si vede e si sente un litigio tra l’autista ed una persona di colore. Quest’ultima, secondo il dipendente della RT, non aveva il biglietto e l’alterco (veemente ma solo verbale) sarebbe nato proprio per quel motivo.

“Non è vero, io il biglietto ce l’avevo”, spiega il passeggero, un senegalese regolare in Italia, sposato con un’italiana dalla quale ha anche dei figli e da più di dieci anni nel nostro paese.

“Quando però mi sono sentito chiamare ‘nero’ con quel tono maleducato non ho ribattuto e me ne sono andato a sedere – dice l’africano – inoltre proprio quell’autista è conosciuto per non far salire gli stranieri quando guida lui la corriera. Questa volta non mi ha fatto neppure scendere alla mia fermata, sempre con la scusa che non avevo il biglietto. E’ già quando sono salito aveva fermato il mezzo metri avanti, giusto per farmi fare un po’ di strada a piedi”.