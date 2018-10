Economia, Bnl apre la sua prima agenzia a Sanremo

Sanremo. Segno inverso alla crisi che nell’ultimo periodo ha portato alla chiusura di filiali e l’acquisizioni di piccole banche da parte dei grandi gruppi, Bnl Gruppo Bnp Paribas ha inaugurato questo pomeriggio la sua prima agenzia nella Città dei Fiori, rafforzando la sua presenza in Liguria.

In corso Mombello 66, si tratta della trentesima sede Bnl sul territorio regionale e terza in quello provinciale, dopo le filiali di Imperia e a Ventimiglia. La nuova agenzia sarà diretta da Alessandro Zambarelli.

Non una banca vera e propria, ma uno sportello di 50 mq con area servizi e consulenza affiliato all’agenzia del Capoluogo che, come spiega Marco Damonte, direttore gruppo agenzie Genova Ovest e Ponente Ligure, «rappresenta la volontà della Banca e del Gruppo di continuare a presidiare il territorio investendo in innovazione e qualità del servizio a favore dei clienti. L’agenzia è pronta a sostenere individui, famiglie e imprese nella propria vita quotidiana e nella loro crescita personale e professionale. La nostra volontà è quella di dare un segno di vicinanza all’economia locale e nello specifico a un territorio che conta già diverse centinaia di clienti: i sanremesi sono utenti molto attivi».

L’agenzia, rispondendo alle nuove sfide imposte dalla rivoluzione digitale, è realizzata secondo il format “Micro” e punta a tecnologia e innovazione senza trascurare la relazione con il cliente e la consulenza qualificata. Nell’area servizi, i clienti possono operare in modo autonomo grazie ad un Atm multifunzione attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette di fare prelievi, depositi di contanti e assegni e pagamenti. Per le esigenze più evolute e complesse, l’agenzia è dotata anche di un Video contact center per interagire con gli esperti Bnl e Bnp Paribas nonché ricevere informazioni, chiarimenti e supporto per ogni esigenza. L’area consulenza è invece aperta in giorni stabiliti della settimana o su appuntamento, così da garantire al risparmiatore tutta l’expertise degli specialisti Bnl in ogni segmento di attività.

«Il nuovo sportello – commenta Barbara Biale, assessore alle Attività produttive e al Commercio, presente al momento inaugurale insieme a Paola Cagnacci, assessore al Bilancio –, sarà molto utile per i cittadini, in quanto avranno la possibilità di gestire il loto conto corrente su Bnl concretamente non solo online, con tutti i vantaggi che il servizio fisico comporta. Parliamo della Banca nazionale del lavoro, una banca vicina alle attività commerciali e anche quelle artigianali e quindi ha per la città di Sanremo un valore aggiunto. Questa nuova apertura è in controtendenza alla crisi che ha visto chiudere diverse banche ed è quindi testimonianza del fatto che a Sanremo ci sono spazi e opportunità per investire».

All’inaugurazione erano inoltre presenti: Gustavo Minerva, direttore regionale Piemonte Liguria VdA- BNL, e monsignor Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, che ha benedetto la nuova attività.