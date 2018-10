Il reclamo del Finale è stato respinto: la partita del quarto turno vede confermato il risultato ottenuto sul campo: 3 a 0 per la Rivarolese.

In sintesi, questa la motivazione: “La sesta sostituzione non appare aver influito minimamente sul risultato del campo, sia per le dimensioni che lo stesso aveva già assunto al momento dei fatti contestati in relazione ai quattro minuti ancora da disputarsi, sia per il fatto che il sesto calciatore sostituito non ha contribuito all’incremento del risultato stesso”.

La Rivarolese è stata multata di 250 euro; il dirigente Dalmazio Fossati è stato inibito fino al 6 dicembre. I massaggiatori Federico Fazio (Alassio FC) e Matteo Fiani (Imperia) sono stati squalificati fino al 25 ottobre.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

6 reti: Alessi (Cairese)

5 reti: Parodi (Vado)

4 reti: Alvisi (Valdivara 5 Terre), Zunino (Pietra Ligure)

3 reti: Saviozzi (Cairese), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), M. Rossi (Rapallo), Capra (Finale), Costantini (Imperia)

2 reti: Masi (Sammargheritese), Sfinjari (Alassio FC), Mura, Romei, Napello, Donato (Rivarolese), Battaglia (Angelo Baiardo), Lobascio, Compagnone (Busalla), Castagna (Imperia), A. Rea (Ventimiglia), P. Rossi (Albenga), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre), Ilardo (Genova Calcio), Al. Salzone, Vittori (Finale), Minutoli (Molassana Boero)

1 rete: Moscatelli, Figone, Laera, Faedo (Imperia), Valletta, Cutugno (Valdivara 5 Terre), De Martini, Buono, Traverso, Nelli (Genova Calcio), Ungaro, De Persiis, Ciminelli, Gambarelli (Rivarolese), Cafournelle, Galiera, Felici (Ventimiglia), Magnani, Doffo (Cairese), Costamagna, Farinazzo, G. Gerini, Calcagno (Albenga), Ferrara (Finale), Cilia, Gallio (Sammargheritese), Lunghi (Rapallo), Odasso, Sassari, Lupo, Viganò, Gerardi, Alfaro (Alassio FC), Marchesi, Garrasi (Rapallo), Venturelli, Provenzano (Angelo Baiardo), Cocurullo, Vagge (Molassana Boero), Baracco, Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Donaggio, Redaelli (Vado), F. Garrè, Moretti (Busalla)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla)