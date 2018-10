Eccellenza, il Ventimiglia mette ko il Baiardo e vola al quinto posto

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio balza al quinto posto del campionato di Eccellenza grazie alla vittoria casalinga (1-0) sul Baiardo. Una partita molto fisica e ad alta intensità, anche se con poche occasioni da entrambe le parti. Ha deciso un episodio, come spesso accade nel calcio. Adesso i granata sono attesi ad una grande prova: la prossima partita con la Rivarolese prima in classifica.

Le due squadre si sono studiate a lungo ma l’episodio decisivo è avvenuto al 33′ in seguito ad una punizione di Principato, sceso in campo dopo quasi un anno di assenza dai campi di gioco. Salta più alto di tutti Felici, la sua spizzata termina nell’angolo alla destra di Carlucci che pasticcia con un difensore permettendo alla sfera di rotolare in rete.

Non succede molto altro nel primo tempo e, a inizio ripresa, è ancora Principato a sfiorare il gol su punizione. Il Baiardo cerca di organizzare una reazione ma non impensierisce mai Scognamiglio. Ci provano soprattutto Cicirello e Provenzano. La partita diventa spigolosa, il Baiardo cade spesso nella trappola del fuorigioco ma non accade più nulla sino al 90′.

Dal direttore sportivo Veneziano i complimenti alla squadra granata e al mister ma in particolare a Principato «di nuovo protagonista a molti mesi da quel brutto incidente».

VENTIMIGLIA CALCIO- ANGELO BAIARDO 1-0 (33′ Felici)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Piantoni, Eugeni, Ala, Alberti, Mamone, Galiera, Principato, Felici, Sammartano L., Musumarra. A disposizione Bevilacqua, Ierace, Allegro, Trimboli, Allaria, Fraticelli, A. Rea, D. Rea, Crudo. Allenatore: Soncin

Angelo Baiardo: Carlucci, Bianchino, Camera, Digno, Dondero, Merialdo, Gattiglia, Allocca, Rosati, Memoli, Battaglia. A disposizione Valenti, Costa, Martines, Cappadona, Cicirello, Bosio, Provenzano, Guerra, Matzedda. Allenatore: Baldi