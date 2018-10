Eccellenza, il Ventimiglia Calcio affonda il Valdivara: 2-1

Ventimiglia. Due soli tiri in porta e altrettanti gol: il Ventimiglia conquista così tre punti d’oro con il Valdivara, una delle squadre più attrezzate del campionato di Eccellenza. I granata soffrono per buona parte del match casalingo ma alla fine riescono a domare gli spezzini arrivati a Ventimiglia con la voglia di fare bottino pieno.

Risultato finale: 2-1, che significa 5 punti e ottavo posto in classifica per il Ventimiglia. Gli ospiti possono recriminare per un primo tempo giocato alla grande e due palloni stampati sui legni di Scognamiglio. Prossimo appuntamento in trasferta con il Vado terzo in graduatoria.

Che il Valdivara sia arrivato a Ventimiglia con intenzione di fare la partita lo si scopre già al 4′ quando Salku si presenta solo davanti alla porta dei granata e Scognamiglio ci mette una pezza come può. Al 15′ nuovo brivido: palo di Alvisi. Il predominio degli ospiti dura sino al 57′ quando Salku centra la traversa granata. Poi la musica cambia e al 62′ Alfonso Rea, servito da Galiera, va in rete grazie ad un tiro “sporco” dal limite che inganna Sarti. Non c’è quasi il tempo di respirare e un’incornata di Bertuccelli pareggia i conti.

Ma dieci minuti dopo il Ventimiglia va in vantaggio con Galiera, smarcato da un lancio di Eugeni partito dall’area ventimigliese. C’è ancora da segnalare l’espulsione del portiere ospite Sarti all’80’, poi tutti sotto la doccia.

Ventimiglia Calcio-Valdivara 5 Terre 2-1 (62′ A.Rea, 72′ Galiera) (65′ Bertuccelli)

Ventimiglia: Scognamiglio, Allegro, Serra, Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Galiera, Felici, Rea, Rea A disposizione: Bevilacqua, Ierace, Oliveri, Principato, Trimboli, Eugeni, Musumarra, Piantoni, Fraticelli

Valdivara 5 Terre: Sarti, D’Imporzano, Terribile, Simonini, Paparcone, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Bertuccelli, Chella, Salku A disposizione: Del Freo, Vicini, Bolla, Del Padrone, Fazio, Moussavi, Valletta