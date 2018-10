Eccellenza, finisce 1-1 la sfida tra Ventimiglia Calcio e Pietra Ligure

Ventimiglia. L’1-1 finale tra Ventimiglia Calcio e Pietra Ligure non deve trarre in inganno. La partita giocata al Morel è stata tutt’altro che avara di occasioni, da entrambe le parti. I granata sono riusciti ad andare in vantaggio ma poi hanno tirato i remi in barca permettendo ai savonesi di raggiungere il pareggio e sfiorare la vittoria (se non avessero avuto davanti Scognamiglio). Insomma un pari giusto. I granata restano al nono posto della classifica di Eccellenza e da domani dovranno pensare alla prossima trasferta, sul campo ostico del Genova Calcio.

In avvio di match il Ventimiglia soffre l’intraprendenza del Pietra Ligure e in particolare degli attaccanti Gaggero, Zunino e Rovere. Il numero 1 granata non si fa sorprendere, il Ventimiglia comincia davvero a pungere solo verso la fine del primo tempo con Galiera e con Crudo. Anche Alberico, tra i pali degli ospiti, fa buona guardia e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Ventimiglia sale in cattedra e sfiora il gol con un gran tiro di Luca Sammartano al quale risponde altrettanto bene Alberico. Subito dopo due ripartenze mettono Galiera in grado di segnare ma l’attaccante sbaglia di poco. Alla terza il granata non perdona: 1-0.

Il Pietra Ligure le prova tutte per pareggiare e ci riesce a dieci minuti dal termine con la punta della scarpa di Auteri. Ne viene fuori un tiro micidiale all’incrocio: 1-1. C’è ancora un po’ da soffrire da entrambe le parti, poi arriva il triplice fischio del signor Vitale di Savona.

VENTIMIGLIA CALCIO-PIETRA LIGURE 1-1 (62′ Galiera, 80′ Auteri)

Ventimiglia: Scognamiglio, Piantoni, Mamone, Ala, Serra, Allegro, Cafournelle, Musumarra, Crudo, Galiera, L. Sammartano. A disposizione Bevilacqua, A. Sammartano, Ierace, Trimboli, A.Rea, Principato, Allaria, Fraticelli, D.Rea. All. Soncin.

Pietra Ligure: Alberico, Ciceri, Gaglioti, Baracco, Micci, Corciulo, Rimassa, Danio, Gaggero, Zunino, Rovere. A disposizione Patrone, Angirillo, D’Aprile, Bottino, Bonavia, Auteri, Badoino, Battuello, En Nejmy. All. Pisano.