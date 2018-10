Eccellenza, a Rivarolo arriva la prima sconfitta stagionale per il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio incassa la prima sconfitta stagionale, battuto (3-0) sul campo della capolista Rivarolese. I granata vengono risucchiati a metà classifica di Eccellenza ma non devono abbattersi più di tanto: anche perché in vista c’è il Pietra Ligure, squadra non certo di secondo piano. La sconfitta con i primi della classe non è una tragedia, la trasferta genovese è cominciata davvero male ed è praticamente finita nella prima mezz’ora di gioco. Decisiva la doppietta di Mura.

Ed è stato proprio quest’ultimo, dopo appena dieci minuti, a segnare la prima rete. Servito da Ymeri, Mura s’è presentato solo davanti a Scognamiglio e non ha fallito. Pochi minuti dopo la Rivarolese fa il bis con Romei al termine di una cavalcata sulla destra del campo. I granata non fanno in tempo a riorganizzarsi che arriva la terza rete: ancora Mura su assist di De Persiis, palo e gol.

Il Ventimiglia prova a reagire e, nel secondo tempo, sfiora la rete prima con Luca Sammartano e poi con Allegro che scheggia la traversa. C’è tempo ancora per un legno dei padroni di casa poi tutti sotto la doccia.

Rivarolese-Ventimiglia Calcio 3-0 (Mura 10′, 32′, Romei 22′)

Rivarolese: Filippi, Donato, Napello, Mura, Romei, Oliviero, Ciminelli, Ymeri, Ungaro, Gambarelli, De Persiis A disposizione: Scala, Malatesta, Ottonello, Sangiuliano, Sighieri, Manca, Siciliano, Eranio, Oddone:

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, A. Sammartano, Serra, Ala, Alberti, Mamone, Fraticelli, Principato, Felici, Allegro, Galiera A disposizione: Bevilacqua, Trimboli, Piantoni, Cafournelle, A. Rea, D. Rea, Crudo, L. Sammartano, Allaria