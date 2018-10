E’ morto Mario Cattaneo, patron della Sanremese 1904: il ricordo dell’assessore Berrino

Sanremo. E’ lutto nel mondo del ciclismo e dello sport in generale, per la morte di Mario Cattaneo, storico patron della Sanremese 1904.

Lo ricorda, commosso, l’assessore regionale Gianni Berrino. “Ho appena ricevuto una triste notizia”, dichiara Berrino, “Per me che mi ritenevo suo amico e per il ciclismo sanremese e non solo. E’ mancato oggi Mario Cattaneo storico Patron della Sanremese 1904 settore ciclismo. Un uomo che ha dato tutto se stesso per il ciclismo. Che fino all’ultimo ha organizzato gli arrivi della classicissima di primavera. Un uomo che ha allenato generazioni di ciclisti. Manterrò come cimelio la maglia azzurra della Sanremese 1904 sez ciclismo da te donatami e ogni tanto ci farò un’uscita per farti sorridere un po’! Buone pedalate nei cieli azzurri. Ciao amico mio!!!”