E’ allerta meteo per temporali in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi

Anche oltralpe, come nella nostra provincia, è previsto per oggi pomeriggio un peggioramento del tempo atmosferico. Infatti, Météo France ha diramato l’allerta meteo per temporali tra le 15 e le 23. I dipartimenti interessato sono quelli della Costa Azzurra e delle Alpi marittime

Questi rischi temporaleschi, secondo quanto riporta Nice Matin, dovrebbero interessare principalmente l’entroterra e in particolare il massiccio del Mercantour. Ma sono previste anche rovesci sulla costa.