E’ allerta meteo in Costa Azzurra per possibili temporali ed inondazioni

Se in provincia ieri è piovuto a sprazzo senza inficiare però sostanzialmente le temperature, lo stesso non si può dire della vicina Francia. Sì, perché Météo France, stamani, ha diramato l’allerta meteo per possibili bufere ed inondazioni, nella zona delle Alpi marittime e Costa Azzurra.

Secondo Nice Matin, le perturbazioni dovrebbero estendersi fino alle 21 per il rischio di alluvione e fino a mezzogiorno per i rischi temporaleschi.

La costa della Riviera si troverà ad affrontare un cielo nuvoloso, con il rischio di rovesci.