Due squadre del Team Schiavetti Pallamano Imperia al Torneo di La Spezia “Memorial Bertone”

Imperia. Dopo il periodo di preparazione fisica iniziata a fine agosto il Team Schiavetti San Camillo Imperia nello scorso weekend ha partecipato, con due formazioni, la squadra under 19 e la squadra senior maschile in quel di La Spezia al “Memorial Bertone/Ferrari” organizzato dalla società di casa, la SDG Spezia Pallamano.

Alla manifestazione hanno partecipato il Città Giardino Torino, il Gsd Casalgrande Reggio Emilia, con le squadre senior, ed ovviamente della società organizzatrice, presente anch’essa con due squadre l’under 19 e la senior. Gli imperiesi allenati quest’anno da Klaudio Radovcic e da Emanuele Pappalardo si sono presentati in trasferta con alcune defezioni per vari motivi dal capitano Damiano Rossi e Luca Martini nella senior e dei giovani under Raul Madara, Daniele Martino e Gabriele De Canis.

“Queste partite sono state per noi un’ottimo banco di prova per entrambe le squadre – riferisce il tecnico Klaudio Radovcic – abbiamo provato vari schemi sia in difesa che in attacco in vista dei vari esordi stagionali tra quindici giorni”. Si ricorda che la squadra under 19 maschile esordirà il 13 di ottobre nel campionato di categoria nel girone Ligure-Lombardo in casa molto probabilmente contro il Leno. Mentre i senior sempre nello stesso giorno esordiranno in casa per il campionato italo-francese contro il Villefrance.

“Sono contento – conclude lo stesso tecnico - abbiamo giocato quattro gare quasi tutte ad un buon livello e con delle belle giocate, ma soprattutto mi ha fatto piacere vedere una buona tenuta fisica dei ragazzi ed anche contento che nessuno si sia fatto male”. I giocatori scesi in campo sono stati: Andrea De Luca e Massimo Moisello portieri, Matteo Bottino, Riccardo Luppino, Gianluca Salomone, Lucio Sasso, Alessandro Riano, Raffaele Iorio, Lahbyed Mohamed, Andrea Lurgio, Pietro Tambone, matteo Tucci, Davide Bronda.

I risultati delle partite:

Team Schiavetti Pallamano Imperia senior – Casalgrande Reggio Emilia (B) 24 – 33

Team Schiavetti Pallamano Imperia senior – SDG Spezia (B) : 19 – 20

Team Schiavetti Pallamano Imperia senior – Città Giardino Torino (B) : 18 – 23

Team Schiavetti Pallamano Imperia under 19 – SDG Spezia under 19 : 34 – 22

Il torneo è stato vinto dal Casalgrande Reggio Emilia a punteggio pieno, la formazione emiliana è accreditata al successo finale del proprio girone per una possibile promozione alla serie maggiore.