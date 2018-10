Dopo le emozioni di Coppa la Sanremese prepara la trasferta sul campo della Pro Dronero

Sanremo. La trasferta di domani sul campo della Pro Dronero chiude una settimana dalle grandi emozioni per i tifosi biancoazzurri, iniziata con la rotonda vittoria di domenica scorsa contro la Fezzanese e proseguita con il passaggio del turno di Coppa Italia al 90° nel derby con il Savona.

La Pro Dronero naviga nella parte bassa della classifica a quota 2 punti, ma domenica scorsa è stata capace di fermare in trasferta sull’1-1 un Ligorna a punteggio pieno. Per la gara di domani mister Alessandro Lupo potrà contare su tutti gli effettivi della rosa.

“La squadra è pronta, ho tutti a disposizione. Sarà una partita difficile, la Pro Dronero la metterà sul punto della grinta, ma siamo in un momento positivo e sono fiducioso – dichiara alla vigilia il mister biancoazzurro – rimaniamo concentrati per fare risultato pieno. È una partita insidiosa, paradossalmente in questo momento avrei preferito incontrare una squadra di alta classifica”.