Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Elisa Cerato: “Spero di andare ai nazionali”

Camporosso. Ieri sera la squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia è scesa in campo per affrontare l’amichevole contro l’Imperia. E’ stato il primo appuntamento della stagione per la neo squadra biancorossa, seguita da Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile.

“Sono pronta per la nuova stagione e per l’amichevole – ha commentato Elisa Cerato, bomber che nella passata stagione ha trascinato in Serie B l’Unione Sanremo - Spero, visto che è la prima volta che faccio un campionato a 5, di arrivare prime ed andare ai nazionali”.

Elisa era stata scelta dal Torino F.C. per la stagione 2018-19, ma lei alla fine ha scelto di aggregarsi al nuovo progetto del Don Bosco Vallecrosia Intemelia: “E’ una scelta che ho deciso da poco, visto che non riuscivo a causa del lavoro troppo distante dal campo. A Torino mi veniva difficilissimo poter partecipare agli allenamenti”. “Nella squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia mi trovo molto bene, sia con le ragazze che con l’allenatore – dichiara la calciatrice – Il mister mi sembra davvero bravo”.