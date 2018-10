Imperia. Il 4 novembre prossimo si chiuderanno le celebrazioni per il Centenario della Prima Guerra mondiale. Con l’occasione il Circolo Parasio in collaborazione col Comitato San Giovanni vuole ricordare cosa ha significato per Porto Maurizio (e il sabato successivo per Oneglia) la Grande Guerra.

Quanto hanno influito tre lunghi anni di guerra sulle persone e sull’economia cittadina. L’appuntamento è fissato per le ore 16 di sabato 20 ottobre davanti al Duomo di San Maurizio per una breve passeggiata fino a Piazza Pagliari: un “Giraparasio” straordinario con tema la Grande Guerra. Si leggeranno cartoline di soldati, si parlerà dei prigionieri ungheresi, di Girardengo, dei feriti, di Padre Agostino Gemelli al Cavour, degli ufficiali alloggiati a palazzo Gastaldi-Lavagna.

di 7 Galleria fotografica Incontro al circolo Parasio









Gradita la prenotazione telefonando al numero 3316992009 (Enzo)