Dolcedo, concerto corale del Bach Chor Saarbrücken nella chiesa parrocchiale San Tommaso

Dolcedo. Concerto corale a Dolcedo nella chiesa parrocchiale San Tommaso martedì 2 ottobre alle 20.30 del Bach Chor Saarbrücken.

Il Bach Chor Saarbrücken è una istituzione musicale nella Saarland, avendo preso avvio nel 1946 come coro protestante che si esibiva per la comunità. Importanti direttori come Karl Rahner ne hanno consacrato la professionalità ed anche in seguito ci sono stati direttori eccezionali per lo più erano professori della Hochschule der Musik Saar.

Dal 2012 il professore Georg Grün è il direttore di grande prestigio, molto richiesto in ambito nationale ed internazionale. Il repertorio comprende in prevalenza musica sacra di tutte epoche, e spazia dalle grandi Sinfonie con la Passione, gli oratorie e le cantate di Johann Sebastian Bach, fino alle composizioni musicali meno conosciute del passato e del presente tra cui una Prima di compositori contemporanei.

Per i concerti il coro si avvale spesso dell’ accompagnamento strumentale od orchestrale e si esibisce anche in collaborazione con l’ensemble Le Concert Lorrain‘ e con solisti di fama internazionale come James Gilchrist, Peter Kooij, Margot Oitzinger, Hannah Morrisson, Thomas Hobbs, Dietrich Henschel.

A Dolcedo il Bach Chor Saarbrücken eseguirà brani di J.S. Bach, F.Mendelssohn, G.F.Händel. Le offerte saranno devolute per il restauro dell’organo di Tavole e della chiesa parrocchiale di Dolcedo.

La locandina: Concerto 2 ottobre