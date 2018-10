Dolceacqua festeggia Halloween con “Il cammino dei morti viventi”

Dolceacqua. Il 31 ottobre dalle 16 alle 2, in piazza Mauro e nel centro storico, si festeggerà Halloween con “Il cammino dei morti viventi”.

Il centro storico si veste per l’occasione con animazione per improvvisazione all’imbrunire, lungo un percorso enogastronimico a tema in compagnia del fantasma di Lucrezia a cura del gruppo di improvvisazione teatrale “Onde Ribelli”: Enrico Cenderelli, Antonella Lercari, Maura Polito, Silvia Nappini, Claudio Vecchio, Ferruccio Barricalla, Moreno Campodoni con la partecipazione di Mirella Fazzolari per il fantasma di Lucrezia.

In Piazza Mauro dalle ore 16 in poi: trucco per adulti e bambini, palloncini, baby dance e mangiafuoco a cura di “Dolciamo Eventi” e “Bota Fogu”. L’evento è organizzato da commercianti del paese in collaborazione con la collaborazione del Centro Culturale di Dolceacqua. L’ingresso è libero.