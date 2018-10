Dimissioni di Massimo Stecca, la società dell’Atletico Argentina: “E’ considerato dal club un pilastro fondamentale”

Taggia. “In merito al cambio di allenatore e alla situazione tecnica la dirigenza dell’Asd Atletico Argentina nella persona del suo direttore sportivo Angelo Fameli tiene a precisare che Massimo Stecca è considerato da tutto il club come un pilastro fondamentale.

Le sue dimissioni da tecnico della Prima squadra sono state accolte perché frutto di un’attenta riflessione personale e perché a livelli dilettantistici non bisogna mai dimenticare che quel che si fa lo si fa per passione. Le porte della nostra società saranno sempre aperte per Massimo e per chi come lui ha contribuito in prima persona a restituire lustro al calcio armese questa estate.

Tutti ricordiamo i pomeriggi estivi trascorsi insieme a pulire e sistemare lo “Sclavi”. Per questi motivi sarà compito della dirigenza cercare di farlo rientrare e individuare per lui un ruolo di rilievo in relazione alle sue qualità e alla sua esperienza” – fa sapere la società dell’Atletico Argentina.