Diano Marina, precarie condizioni igienico-sanitarie. Il Comune chiude l’Oasi Park

Diano Marina. Brutte notizie per gestori e clienti del campeggio “Oasi Park” di via Sori. Il Comune infatti, con un’apposita ordinanza a firma del sindaco Giacomo Chiappori, ne ha disposto la cessazione immediata dell’attività.

La decisione viene in seguito alle precarie condizioni igienico sanitarie rilevate, all’interno del campeggio, da un sopralluogo del personale della ASL 1 Imperiese.

Più precisamente, nel documento si legge: ““Viste le precarie condizioni igienico sanitarie e di pulizia rilevate in alcuni blocchi di servizi igienici, visto il “regolamento dell’area di sosta camper Oasi Park”, dal quale si evince l’impossibilità del Gestore di vigilare sulla corretta osservanza dello stesso, si ritiene che tale situazione, dal punto di vista igienicosanitario, può essere di pregiudizio per la salute pubblica, pertanto si propone l’emissione di Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’Art. 40 Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei confronti del Sig. Quaglio Lucio in qualità di legale rappresentante della società Diana Srl e gestore dell’area di rimessa veicoli, finalizzata all’immediata cessazione dell’Attività di Campeggio o qualsivoglia attività ricettiva all’area aperta”.