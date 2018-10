Diano Marina, Oasi Park: “Non esiste alcuna multa o provvedimento di chiusura”

Diano Marina. “Ci è stato segnalato che diversi giornali indicano Oasi Park come protagonista di un provvedimento di chiusura e di una multa da 5000 euro per aver gestito una struttura ricettiva senza i titoli abilitativi necessari.

Oasi Park è una ditta individuale regolarmente autorizzata all’esercizio di attività di rimessaggio veicoli che, contrariamente a quanto riportato da diversi giornali, non ha nulla a che vedere con l’Associazione di Promozione Sociale Oasi Camper o con qualunque tipo di provvedimento possa averla coinvolta. Non esiste alcuna multa o provvedimento di chiusura a carico dell’Oasi Park, che ha operato e continuerà ad operare come di consueto secondo quanto permesso dalle Sue licenze.

Oasi Park è una ditta autonoma, che nulla ha a che vedere con l’Associazione di Promozione Sociale Oasi Camper, e che (contrariamente a quanto riportato da alcuni) non è certamente gestita da quest’ultima.

Riteniamo Nostro coinvolgimento nelle vicende dell’Associazione di Promozione Sociale Oasi Camper una grave deficienza da parte degli organi di informazione, verso i quali agiremo a fronte del danno di immagine subito” – fa sapere Oasi Park.