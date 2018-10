Diano Marina, modifica degli orari di apertura al pubblico dei servizi demografici del comune

Diano Marina. Si comunica la seguente modifica temporanea all’orario di apertura al pubblico dei servizi demografici del Comune di Diano Marina.

Per corso di formazione del personale interessato, i Servizi Demografici del Comune di Diano Marina saranno:

– chiusi al pubblico mercoledì 31 ottobre e mercoledì 7 novembre.

– aperti, in via straordinaria, il martedì 30 ottobre ed il martedì 6 novembre.

Dalle 9 alle 13 con chiusura pomeridiana nei medesimi giorni.