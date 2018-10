Diano Marina. Fine settimana davvero impegnativo per il team Focus Bc Time, nella fantastica compagine sanremese, ha avuto luogo la Xc Night Ride, e la Urban DH, per le vie del centro e della città vecchia.

Il venerdì sera il Capitano e il Diesse con le loro ebike, hanno partecipato alla XC per le vie cittadine con scalinate in salita ed in discesa, salti e curve mozzafiato, il tutto incorniciato da splendidi carruggi e dalla gente sparsa su tutto il tracciato che incoraggiava i partecipanti. Dopo un’ora di gara più un giro il capitano, Andrea Pasqua, si imponeva su tutti, dopo il giro di lancio, alla seconda salita prendeva la testa della gara e ci rimaneva fino alla fine, buona anche la prestazione del Diesse, Stefano Semeria, che ha concluso in 5 posizione di categoria ebike, un plauso anche all’amico “Vigo” che ha chiuso in seconda posizione, dopo essere stato in scia ad Andrea nei primi giri.

Il sabato il tempo non è stato misericordioso, dopo aver fatto qualche prova al mattino del tracciato praticamente asciutto, un’ora prima dello start, un acquazzone ha azzerato tutte le prove, costringendo i rider a guidare quasi alla cieca, visto la mancanza di aderenza. Purtroppo qualche caduta e qualche problema tecnico hanno modificato la normale gerarchia di squadra, ma fortunatamente tutti e dieci hanno finito la gara senza riportare danni.

Come al solito il Capitano Andrea Pasqua si impone su tutti, chiudendo in tredicesima posizione assoluta, che gli valeva il secondo gradino del podio nella categoria ebike, a ruota seguiva “Kami” Michele Delucis con un ottima discesa, e stranamente senza fare danni. Lanza (Mirko Lanzarotti) a questo giro si è dovuto accontentare del terzo posto di squadra, a causa di un brutto raffreddore e febbre che lo hanno perseguitato per tutta la giornata. Ottimi piazzamenti anche per Luca Valle e Federico Barberis, che hanno intrapreso al meglio la gara e seguivano il Lanza ruota, dietro di loro in ordine: il Diesse, Stefano Semeria, il Bogio, Mirco Bogino e Sappio, Matteo Sapiolo, tutti e tre rallentati da una caduta lungo il percorso, ma fa parte del gioco, dietro di loro Ing.” Paolo Ardissone, non troppo in forma visto il recente cambio di lavoro che lo tiene lontano dalla bici, ultimo del team purtroppo Riccardo Testa che si è fermato lungo il tracciato a causa di una brutta caduta ed è rientrato poi tranquillamente.

Anche la quota rosa purtroppo dopo una partenza al fulmicotone sotto la pioggia, in un rilancio strappava la catena ed era costretta a terminare la gara al di sotto delle sue possibilità, ma che comunque la portava sul gradino più basso del podio.

Infine il capitano, Andrea Pasqua, si è imposto anche nella combinata XC-DH, conquistando di nuovo il gradino più alto del podio, seguito dal Diesse, Stefano Semeria, che ha concluso la combinata in quarta posizione. “Complimenti ancora a tutti i ragazzi dell’organizzazione che sono riusciti nonostante le condizioni meteo non favorevoli a creare un evento unico in tutti i particolari dalla XC alla DH, al momento finale di convivialità. Un grazie a tutti i ragazzi da parte della società, contenta di avere un gruppo cosi eterogeneo ed affiatato” - afferma il Team Focus Bc Time.