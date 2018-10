Diano Marina. Un nostro affezionato lettore ci ha inviato le foto di un veicolo in evidente stato di abbandono, privo di entrambe le targhe, in via Argine Sinistro.

“In via Argine Sinistro nel comune di Diano Marina – ci scrive il lettore – vi è da ieri pomeriggio, un veicolo in evidente stato di abbandono, presumibilmente rubato, in quanto privo di entrambe le targhe”.