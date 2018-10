Montalto Ligure. Hanno percorso almeno 10 chilometri trasportati dal vento. Un residente del neo costituito Comune che comprende anche Carpasio, ha trovato vicina alla propria abitazione diversi pezzi di copertone bruciato.

Con tutta probabilità provengono dall’incendio divampato ieri verso mezzogiorno nello sfasciacarrozze di località Licheo a Taggia. Questo vuol dire che, il torrente Argentina che scorre sotto l’abitato in questione, potrebbe essere contaminato anche in quel tratto, così come altri rii e fonti d’acqua presenti dentro ed attorno al territorio comunale.

Già nei comuni di Taggia, Riva e Castellaro i rispettivi Sindaci hanno emesso le ordinanze di non potabilità. Forse, dopo quanto rinvenuto a Montalto, anche altri primi cittadini della valle Argentina potrebbero valutare l’ipotesi di controlli e conseguenti ordinanze.