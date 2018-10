Decolla domani “Sanremo con gusto – Festival degli chef”

Sanremo. Domani alle 12 presso il Forte di Santa Tecla verrà inaugurata l’edizione 2018 di “Sanremo con gusto – Festival degli chef” che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre. Un’edizione che si annuncia intensa e spettacolare, per la qualità dei personaggi in campo e per la quantità delle offerte.

Momento-clou il “Festival degli chef” venerdì sera al Teatro del Casinò con nove cuochi di sei regioni d’Italia che cucineranno in diretta alla presenza del pluristellato Davide Scabin e della bella e brava Cristina Chiabotto con momenti di spettacolo (biglietti per il Festival in vendita all’Ariston).

Ma già domani si parte con la mostra “Cibo d’autore” al Forte e la via dei presidi Slow Food davanti a Santa Tecla e il grande “Villaggio dei produttori” a Pian di Nave, una vera e propria ondata di cibo buono e giusto e di prodotti di qualità del territorio con tanti stand aperti al pubblico fino a domenica.

E per chi vuole degustare i prodotti tipici basta andare nei ristoranti che propongono menù a tema.