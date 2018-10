Danni per il maltempo a Sanremo, il sindaco: “Un grande ringraziamento a coloro che hanno operato nella notte”

Sanremo. Sono state decine gli interventi eseguiti nella notte da parte dei Vigili del Fuoco e degli uomini in servizio al Centro Operativo Comunale. Da questa notte numerose squadre di Amaie Energia sono operative per la pulizia delle strade da detriti, rami, foglie, anche con l’ausilio di macchine spazzatrici, con particolare concentrazione a griglie e caditoie, anche in previsione di possibili nuove piogge da stasera.

Questa mattina gli uffici comunali sono impegnati nella verifica dei danni della mareggiata su tutta la fascia litoranea. Particolarmente colpito il porto e diversi stabilimenti balneari, pubblici e privati. Nel corso della

mattinata verrà fatta una prima stima dei danni.

Il sindaco Biancheri, che fino a tarda notte ha seguito le operazioni dal Centro Operativo Comunale al Palafiori commenta: “Voglio rivolgere un grande ringraziamento alle donne e agli uomini che hanno operato nella notte: Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione civile, Rangers, dipendenti radioamatori, dipendenti comunali, personale 118 e personale Amaie Energia. Stanotte, con raffiche di vento che superavano anche i 100

km/h, queste persone hanno lavorato con grande impegno per mitigare i danni, prestare soccorso e portarsi avanti con le operazioni di pulizia.

Per tutta la giornata di oggi le squadre di Amaie Energia lavoreranno alla pulizia di griglie, tombini e strade, invase nella notte da fogliame e detriti portati dal vento, anche perché c’è la possibilità che da stasera si verifichino nuove precipitazioni. Durante la giornata inoltre saremo impegnati in sopralluoghi congiunti con la Capitaneria di Porto per fare una verifica e una stima dei danni causati dalla forte mareggiata sulle spiagge e nel porto”.