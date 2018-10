Danni alle spiagge di Bordighera, il sindaco Ingenito sprona la cittadinanza: “Vinti sì, sconfitti mai”

“Oggi Bordighera si risveglia abbattuta”.

Con queste parole inizia il messaggio rivolto alla cittadinza che il sindaco Vittorio Ingenito ha affidato alla sua pagina Facebook.

“La forza devastante del mare ha distrutto locali, opere, ponti, interi stabilimenti. Il risveglio è stato così, tragico.

Vedete, – continua il primo cittadino – io non so cosa abbia portato a tutto questo, non so se ci sia un motivo, o un perché. Ma quello che so, è che i bordigotti sono forti.

Non si possono sconfiggere. Sono quelli che ogni volta che la storia li ha buttati a terra si sono rialzati sempre più forti, sempre più convinti, sempre più intenti a superare chi ci ha battuto. Perchè la nostra intera storia non è fondata tanto su quei molteplici eventi che ci hanno colpito nel cuore, quanto su tutte quelle persone che non hanno mollato, e il giorno dopo si sono messe lì, con tutta la propria forza a ricostruire ciò che è stato perduto. Perchè come dice Bennato, se le prendiamo di santa ragione da qualunque cosa, allora noi insistiamo di più. E ancora di più, fino a quando non ce la facciamo. E i bordigotti sono così.

È vero, forse siamo tutti un po’mugugnoni per natura, ma siamo anche quelli che quando ci viene distrutto qualcosa ci rimbocchiamo le maniche sin dal giorno dopo. Siamo quelli che quando ci fanno cadere, rialziamo la testa, sempre. Ed è in ciò che sta la nostra forza: non nell’essere invincibili, ma nel non demordere mai.

Da parte nostra, avrete il più grande sostegno possibile. E so anche che tutti i nostri concittadini saranno lieti di dare una mano. Perchè siamo una cittadina unica, siamo legati l’un l’altro, siamo una grande Città. E perchè se il mare ci distrugge tutto ciò che abbiamo, allora noi lo ricostruiamo di nuovo, ancora più bello.

Vinti sì, sconfitti mai.