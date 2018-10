Provincia. Capi ricercati, a prezzi concorrenziali e al passo con le tendenze del momento. Con l’arrivo dei primi freddi da Tinta Tienda sono arrivate le nuove collezioni moda autunno/inverno 2018-19.

Le novità di stagione sono disponibili in tutte le boutique del Gruppo presenti sul territorio della Riviera dei Fiori.

Una vasta scelta di marchi uomo-donna-bambino con articoli perfetti in ogni occasione, dall’ufficio e la scuola al tempo libero. Non manca un ampio assortimento di accessori e calzature per un total look personalizzato e raffinato.

All’interno degli store si potranno trovare le ultime linee create da Twin Set, Manila Grace, Replay, Woolrich, Manuel Ritz, Bob, Save My Bag e tanti altri, tra cui Dr. Martnes che quest’anno presenta un catalogo ricco di tonalità, compreso il viola, colore must have della nuova stagione. Senza dimenticare Patrizia Pepe, l’ultimo brand arrivato nella grande famiglia Tinta Tienda e disponibile nella boutique di Bordighera.

(Foto Jacopo Gugliotta)