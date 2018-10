Da Sanremo prende il via l’ultima tappa del Campionato del Mediterraneo 2018

Nel Golfo di Sanremo si è svolta l’ultima tappa del Campionato del Mediterraneo 2018 di Coastal Rowing, manifestazione a tappe che nel corso dell’anno ha toccato le più prestigiose località della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra, Provence-Lingue d’Oc e Catalogna vedendo la vittoria finale del club Aviron La Seyne sur Mer.

45 equipaggi provenienti anche da Germania, Olanda ed Argentina hanno preso parte alla regata matuziana. Le classifiche delle varie categorie hanno visto numerose medaglie per gli italiani. Nel 4x+ F vittoria per il misto Sanremo-Santo Stefano con Marta Ardissone, Manuela Bongiovanni, Amanda Embriacoe Matilda Gabbiani, tim. Alberto Mager.

Nel 4x+ Junior M argento dietro a Aviron Monaco (14’52” sui 3.000 mt) e davanti a La Seyne per i rivieraschi con Alberto Marvaldi, Calo Crotta, Edoardo Lanteri, Riccardo Patriarca tim. Massimo Flore. Nel 2x vittoria per il Sanremo di Gaia Garello ed Arianna Cioni. nel 2xM secondi Giovanni Buquicchio e Massimo Flore alle spalle dell’equipaggio dell’ Acbt Sète di Anthony Legeay (28’25″31).

Nel 4x+ Senior M. vittoria per il 4x+ sanremese di Riccardo Mager,Giovanni Bestagno, Marco Gallo ed Alberto Mager (tim. Stefania Crespi Mager) in 26’25″46, miglior tempo della giornata sui 6 km di gara, davanti a La Seyne a 22″, al Rowing Club Marseille a 1’13” ed al primo equipaggio Master, Sanremo 2, in 29’37″85 (Sibona, Battaglia, Rolando, Valcelli, tim. Roggero).

Infine nel Solo (1x) maschile vittoria in 28’58″11 per il Sanstevese Federico Garibaldi (Elpis) davanti al sanremese Giuseppe Alberti (SN. Monaco) in 29’11″38 ed al vincitore del Trofeo Mediterraneo 2018 Alexandre Rubin (Acbt Sète) in 31’24″26. Garibaldi e Alberti erano reduci dai Campionati del Mondo svoltisi la settimana precedente in Canada dove sono arrivati rispettivamente ottavo e nono.

Il presidente della Canottieri Sanremo Sergio Tommasini ed il direttore di corsa Renato Alberti ringraziano per il prezioso lavoro svolto tutti i soci della Canottieri ed in particolare l’Ufficio di Segreteria (Francesco Aloi, Marco Raffa e Renata Albarelli), i giudici arbitri FIC capitanati da Bruno Pignone ed il presidente del Comitato Euromed-Rowing Christian Anastasi.

I risultati: Risultati Regata CdM Sanremo 2018