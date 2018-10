Da Sanremo prende il via il Trophée Grimaldi

Sanremo. Con il Trophée Grimaldi, organizzato dallo Yacht Club Monaco e dallo Yacht Club Sanremo, parte il Campionato Invernale West Liguria, giunto alla trentacinquesima edizione; una classica dell’autunno ed un grande evento che unisce i due prestigiosi Yacht Club della riviera.

Questa manifestazione rappresenta un’occasione per vedere sulle grandi barche, durante la regata, i ragazzi dello Yacht Club Monaco e dello Yacht Club Sanremo: un’importante iniziativa per far conoscere la vela d’altura ai giovani velisti abituati alle derive.

La regata lascerà Sanremo sabato 20 ottobre alle 12 per arrivare davanti al Porto di Monaco dove le barche verranno ospitate alle banchine dello Yacht Club Monaco nelle cui sale, la sera, si svolgerà l’usuale festa. Domenica mattina la flotta riprenderà la rotta verso Sanremo dove, al termine della regata, si svolgerà la premiazione, presso la sede dello Yacht Club Sanremo.

Molti i favoriti provenienti da Francia, Monaco ed Italia che si batteranno per la vittoria del Trofeo Grimaldi. Giunto alla 9a edizione, il Trophée Grimaldi unisce il rapporto sempre più di relazione e collaborazione tra lo Yacht Club Monaco e lo Yacht Club Sanremo.