Sanremo al Centro ringrazia tutti gli abitanti del quartiere San Martino che questa mattina sono passati al banchetto per contribuire con le loro opinioni, idee e segnalazioni alla stesura del programma mirato per questo quartiere.

Oggi è partita dal quartiere San Martino la campagna di ascolto dell’Associazione Sanremo al Centro, un’iniziativa autonoma dall’Amministrazione, che prevede varie tappe ed avrà la durata di tre mesi.

L’Associazione Sanremo al Centro ha iniziato la sua campagna di ascolto questa mattina dal quartiere di San Martino, con la presenza di un banchetto. L’iniziativa è stata intrapresa dall’Associazione per raccogliere le idee, i suggerimenti e le segnalazioni da parte dei cittadini che vivono i quartieri e le frazioni quotidianamente, con la finalità di stilare, al termine di questo percorso, non un solo programma elettorale, ma più programmi mirati, per ogni zona, sulla base delle indicazioni degli abitanti.

L’Associazione ringrazia i tanti cittadini che questa mattina, nonostante la pioggia, sono passati al banchetto a lasciare il loro prezioso contributo sul quartiere. Ogni opinione per Sanremo al Centro è un’ importante spunto di riflessione.

Un altro ringraziamento va ai volontari, che hanno prestato il loro tempo libero all’ascolto della cittadinanza e alla creazione di un progetto civico, agli Amministratori che hanno presenziato al banchetto, in particolare al sindaco Alberto Biancheri.

Il presidente Marco Viale afferma: “Quella di oggi è stata solo la prima tappa di una serie appuntamenti che avranno luogo nei diversi quartieri e frazioni nei prossimi tre mesi. Un’iniziativa importante di coinvolgimento dei cittadini, perché il loro punto di vista per noi è importante. Per chi volesse inviare delle segnalazioni, da oggi è attiva anche la nostra app raggiungibile all’indirizzo www.avanti-insieme.it dove, selezionando l’area di residenza, si potranno inviare suggerimenti, contribuendo così attivamente alla formazione del programma del proprio quartiere o della propria frazione”.