Da Confesercenti Ventimiglia la nuova raccolta fondi per salvare “Il nuovo politeama sociale”

Ventimiglia. La Confersercenti di Ventimiglia ha promosso un evento di sostegno alla attività culturale del Comune di Ventimiglia. L’occasione è la (interessante e di alta qualità) stagione teatrale 2018-2019 che inizierà il prossimo 16 novembre al Teatro Comunale di via Aprosio.

“La Confesercenti – annuncia la presidente Taricco Patrizia – ha diffuso un invito ai suoi associati e sostenitori dal titolo “Compro un abbonamento. Regalo una sera a teatro”. La formula è semplice un esercente può acquistare un abbonamento per tutta la stagione a euro 135 euro in platea o a 100 euro in galleria.

Con questo acquisto il negoziante può sostenere in primis un edificio storico molto caro a tutti i ventimigliesi , il “Nuovo Politeama Sociale ” progettato in stile liberty dagli architetti Francesco Spinola e Antonio Capponi ed inaugurato nel 1905 anche grazie ai contributi della allora ” Società dei commercianti “.

Un teatro di raffinata eleganza, che riflette nelle sue linee architettoniche l’elaborato gusto decorativo dei teatri liguri ottocenteschi. Con questo semplice gesto -conclude la Taricco- l’esercente potrà inoltre omaggiare nove suoi clienti affezionati , con una piacevole serata a teatro”.