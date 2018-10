Confesercenti Imperia al lavoro a sostegno delle imprese colpite

Imperia. “La Confesercenti è al lavoro per stare al fianco delle imprese colpite dalle mareggiate – afferma Ino Bonello Presidente provinciale di Confesercenti – per tutti gli stabilimenti balneari che hanno subito danni.

Dopo la richiesta della Confesercenti Regionale di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per l’intero territorio ligure, i nostri uffici ad Imperia sono a disposizione per fornire la modulistica della protezione civile per la segnalazione danni e dare assistenza alle imprese.

Abbiamo trenta giorni di tempo per inviare i moduli alla Camere di Commercio delle Riviere con diverse modalità con allegati documenti attestanti i danni e le spese necessarie.

Le nostre imprese – conclude Ino Bonello – non possono rimanere in ginocchio e devono avere un aiuto immediato, creando tutte le condizioni per poter fare continuare le attività“.