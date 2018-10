Confartigianato porta le sue imprese a “Sanremo con gusto”

Sanremo. Anche quest’anno la Confartigianato di Imperia parteciperà con alcune sue imprese a “Sanremo con Gusto”. All’interno del villaggio dei produttori, allestito a Pian di Nave, sarà infatti presente uno stand dove ogni giorno saranno proposti ai visitatori prodotti artigianali di tipo sia alimentare sia artistico.

Si potranno infatti degustare ed acquistare le crostate ed altre prelibatezze dolci dotate del marchio De.Co. di Ventimiglia, come le castagnole e la turta de Lurè, preparate dal Laboratorio Antichi Sapori di Maria Esposito del centro storico della città di confine.

Ci saranno poi alcune De.Co. di Vallecrosia, in particolare gli amaretti e i rundi all’olio d’oliva, proposti dalla ditta Biscotti Gibelli che presenterà anche pandolce, canestrelli al fiore d’arancio di Vallebona, biscotti alle mandorle e anice, pasta alla mandorle, e la focaccia ligure croccante.

Giovedì e venerdì spazio anche all’artigianato artistico, con manufatti in legno d’ulivo e radica di Valentino Sabatini. Nella seconda giornata interverrà inoltre Sabrina Cappagli con i suoi accessori e la caratteristica “sciarpa collana”.

Sabato e domenica è poi prevista anche una dimostrazione di lavorazione di legno d’ulivo dell’artigiano Fino, con la creazione in presa diretta con il tornio di utensili per la cucina come mortai, taglieri, cucchiai e forchette, oltre ad altri oggetti artistici.

Presso lo stand della Confartigianato troverà inoltre spazio un’esposizione di prodotti di Costa Ligure e dell’Antico Frantoio Elena Luigi.