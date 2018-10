Circa 8000 presenze alla quattro giorni di “Sanremo con Gusto – Festival degli Chef”

Sanremo. Gli organizzatori di Sanremo On hanno stimato in circa 8000 presenze complessive l’affluenza di pubblico alla rassegna di quattro giorni di “Sanremo con Gusto – Festival degli Chef”. Pubblico che ha frequentato con successo e commenti più che positivi per la mostra “Cibo d’autore al Forte” allestita nel Forte di Santa Tecla, la via dei presidi Slow Food, il Villaggio dei Produttori a Pian di Nave, la serata clou del Festival degli Chef al Teatro dell’Opera del Casinò, senza dimenticare il convegno sulla oliva Taggiasca e il Gran Gala al Roof Garden.

Tanto pubblico e proposte di qualità a 360 gradi, con richieste di partecipazione già per il prossimo anno e il desiderio di collaborare attivamente per far crescere ancora di più la rassegna da parte del super chef Davide Scabin, di Cristina Chiabotto e di Paolo Massobrio.

Oltre alla presenza di pubblico va sottolineata la grande promozione mediatica fatta all’evento con il clou a Striscia la Notizia grazie ad un approfondito e lungo intervento di Ezio Greggio. Ed è previsto ancora in televisione, sempre su Canale 5, un servizio di chiusura sul Festival degli Chef.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il presidente di Sanremo On, Roberto Berio – numeri e qualità ci hanno dato ragione. Ma possiamo ancora crescere molto e l’interesse sulla manifestazioni c’è a livello alto. Dobbiamo però cominciare a lavorarci subito d’intesa con Comune, Casinò e sponsor privati”.