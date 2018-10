Cipressa, lo chef Borghese sceglie il ristorante pizzeria “La Torre” per gustare la cucina ligure

Cipressa. Per un pranzo leggero in totale relax insieme ai propri collaboratori, lo chef stellato Alessandro Borghese ha scelto l’accoglienza e la cucina ligure offerta dal “Ristorante pizzeria La Torre” di Silvia e Massimo Spadoni.

Impegnato in questi giorni nelle riprese della puntata di “4 Ristoranti” dedicata alla cucina del ponente ligure, Borghese si è concesso una sosta nel piccolo comune dell’entroterra per assaggiare i piatti della tradizione. E lo ha fatto scegliendo un ristorante non in gara, ma del quale ha apprezzato cucina e cordialità. Prima di andare via, infatti, lo chef si è complimentato con il cuoco e con lo staff del ristorante.