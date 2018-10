Cipressa. “In una notte abbiamo perso circa il 50% della produzione olivicola e floricola”. A dichiararlo è il sindaco di Cipressa Filippo Guasco che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel territorio comunale per una prima conta dei danni. “Voglio ringraziare la protezione civile”, dice il sindaco, “Perché tutta la notte ha lavorato per mettere in sicurezza le strade, sia comunali che provinciali, interessate dal crollo di alberi, soprattutto pini marittimi”.

I danni principali, però, non sono dovuti alla caduta delle piante, ma dalla grave perdita subita dalle oltre trenta aziende agricole presenti a Cipressa, soprattutto per quanto riguarda la produzione di olio. Serre infrante, vetri caduti sulle coltivazioni, olive cadute a terra, reti e alberi spezzati dal vento: i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro.

Il vento ha sollevato in parte la copertura dell’oratorio parrocchiale e scoperchiato alcuni tetti, facendo cadere nei carruggi diverse tegole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.