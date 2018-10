Taggia. La Ciclistica Armataggia è stata protagonista nell’ultima gara della stagione di mtb svoltasi a Feglino, stupendamente organizzata dal GS Poente Ligure, con i suoi cinque atleti in gara che sono stati capaci di centrare due fantastiche vittorie.

Un fortissimo Dodò Orengo ha letteralmente fatto il vuoto dietro di sé giungendo solitario al traguardo ed un altrettanto agguerrito Joann Rolando è stato capace di far fronte anche ad una caduta che nulla ha potuto ad impedire la vittoria del Bretone. Davvero in un ottimo stato di forma che fa ben sperare per l’approccio di un altr’anno nella categoria esordienti dove si comincerà a fare già un po’ di ciclismo “ impegnativo “. Buoni anche i piazzamenti di Amelie, Luca, Matteo, sempre impegnati a dare il massimo dellìimpegno in tutte le corse.

Appuntamento al prossimo anno con la nuova stagione agonistica. Intanto la Ciclistica Armataggia invita tutti i ragazzini dai 6 ai 15 anni ad andare a provare quattro allenamenti gratuiti presso la sede di Arma il martedì, giovedì alle 17.