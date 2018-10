Chung si ritira e Fognini vola in semifinale a Stoccolma

Fognini in semifinale a Stoccolma. Ha impiegato meno di un’ora l’azzurro per superare l’ostacolo dei quarti di finale rappresentato dal pericoloso Hyeun Chung coreano n.27 al mondo in apertura di programma odierno nell’Atp250 di Stoccolma.

L’asiatico al termine del terzo game del secondo set si è ritirato per un problema fisico senza nessun preavviso e sia Fognini che il pubblico presente sono rimasti decisamente sorpresi. Qualche avvisaglia si era manifestata poco prima con qualche colpo scentrato ma si pensava che potesse chiedere un ‘medical time-out’ per verificare se continuare o no.

La decisione invece è arrivata direttamente da Chung che in quel momento era comunque in svantaggio 7/5 2/1. Fognini che non ha sprecato troppe energie adesso aspetta di conoscere chi sarà il suo avversario domani in semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas solo ventanni ma già n.16 al mondo e l’esperto tedesco Philipp Kohlschreiber 35 anni e stesso numero per la sua attuale classifica Atp.