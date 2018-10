China Open di Pechino, Fognini costretto al ritiro

Sport. Le preoccupazioni riguardo un infortunio alla caviglia emerse nel finale del match di ieri contro Fucsovics, si sono trasformate in dura realtà questa mattina.

Per Fabio Fognini non c’è stato nulla da fare, troppo forte il dolore dopo la distorsione subita negli ultimi scambi del quarto di finale al China Open di Pechino, problema che non gli ha impedito di concludere vittoriosamente il suo match di ieri ma che lo ha successivamente costretto a dare forfeit nell’attesa partita contro Del Potro.

Peccato perché Fognini stava attraversando un ottimo momento di forma e perché questo infortunio lo costringe anche a saltare la sua partecipazione al Master1000 di Shangai, ultimo dei tornei di alto livello nella cosiddetta ‘campagna d’Asia’.

Fabio spera di recuperare prima del finale di stagione quando ci saranno da giocare alcuni tornei indoor in Europa e soprattutto il Master di Parigi Bercy.

Ma per lui si riducono al lumicino le speranze di entrare nei primi 12 al mondo e far parte, anche se come ‘riserva’, nell’attesissimo ultimo appuntamento con le Atp Finals a Londra con i primi otto al mondo. Se la caviglia si rimetterŕ a posto, Fognini potrebbe tornare in campo nell’Atp500 di Vienna.