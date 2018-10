Cervo, dal 15 ottobre prende il via il 1° Campionato Amatoriale di calcio a 7

Cervo. Tutto è pronto per il 1° Campionato Amatoriale di calcio a 7, che andrà in scena al Tennis Club Cervo, in via Steria 49.

Sono previste fasi successive di Champions e League. Il campionato prenderà il via dal 15 ottobre.

Per prenotazioni e informazioni contattare 0183 402392 o il 348 7781585 oppure scrivere a tennisclubcervo@uno.it